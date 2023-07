Frederico Morais vice-campeão do Ballito Pro

Frederico Morais sagrou-se vice-campeão do Ballito Pro, 3ª etapa do circuito Challenger Series que se realizou em Ballito, na África do Sul.

Kikas disputou a final do evento com o norte-americano Cole Houshmand e foi apenas na última onda a 10 segundos do fim que o atleta de 22 anos fez a nota que lhe garantiu a vitória com o score final de 11.00 pontos contra os 10.66 pontos do português.

Frederico Morais começou por liderar a final com duas ondas de 3.33 e 2.77 pontos. Cole Houshmand demorou algum tempo a responder, mas com uma onda bem surfada de backside com 6.33 pontos foi para a liderança.

O português reagiu bem com uma direita onde aplicou três manobras fortes que valeram 7.33 pontos e recuperou o primeiro lugar. E foi mesmo já nos últimos segundos que o norte-americano encontrou uma onda que valeu 4.67 pontos, suficientes para alcançar a vitória que lhe garante a liderança do ranking do circuito. Kikas ainda apanhou uma onda realizando boas manobras, mas já depois do soar da buzina.

Com este resultado, Frederico Morais sobe ao terceiro lugar do ranking do Challenger Series, atrás de Cole Houshmand (1º) e Jacob Wilcox (2º) ficando numa boa posição para chegar ao final do ano dentro do Top 10 que se irá qualificar para o Championship Tour de 2024.

Em relação ao Feminino, Teresa Bonvalot foi eliminada no seu heat de estreia no Round 2 e ficou em 17º lugar. Yolanda Hopkins, Francisca Veselko e Carolina Mendes foram eliminadas no Round 1 terminando as duas primeiras no 33º lugar e a segunda em 41º lugar. Com estes resultados Teresa Bonvalot ocupa o 11º lugar do ranking, com Francisca Veselko em 16º, Yolanda Hopkins em 22º e Carolina Mendes em 23º.