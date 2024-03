Hoje, há poucas horas, fui comprar um frango grelhado a uma churrascaria. Na verdade, quando colocamos ao puto Lima a hipotese de comprarmos frango grelhado ou leitão assado, o garoto preferiu frango, o que prova que o palato também passa por um processo de aperfeiçoamento ao longo da vida.

Quando entrei, estava um grupo de homens ao balcão, com ar de quem tinha acabado de sair de um trabalho árduo e daqueles que suja a roupa, a beberem cerveja e a comerem tremoços. Um falava e os outros, inclusivamente os funcionários e os donos da churrasqueira, ouviam com atenção.

Pensei que estivesse a falar de futebol ou de mulheres, talvez de carros. Para grande espanto meu, ouviam atentamente o fulano a falar sobre a existência ou não de Deus. Falava com um alto grau de retórica, fazias as pausas corretas entre as frases, a fazer lembrar o mestre Agostinho da Silva, não só na expressão como na figura. Fiquei fascinado.

A questão que ele levantava era a de que se Deus criou o mundo, onde estava antes de o criar? Um tema interessante, sem dúvida e apeteceu-me que a entrega no meu frango se atrasasse, para eu estar a ouvir mais um pouco, tanto mais que acho que tenho coisas a dizer sobre o assunto. Pode ser que no próximo frango, eu vá buscá-lo com tempo suficiente para estar à espera muito tempo.

Pedro Guimarães