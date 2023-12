Francisco Ordonhas é novo vice-campeão do mundo em sub-18

O surfista português Francisco Ordonhas sagrou-se esta sexta-feira vice-campeão do mundo de sub-18, ao terminar na segunda posição a final do Mundial de juniores que decorre no Rio de Janeiro. Ordonhas somou 14.87 pontos no derradeiro ‘heat’ de sub-18, sendo apenas superado pelo brasileiro Ryan Kainalo, campeão mundial, que pontuou 15.37.

O espanhol Kai Odriozola foi terceiro, com 14.24 pontos, enquanto o japonês Tenshi Iwami fechou na quarta posição, com 5.46.

Para atingir a final, Francisco Ordonhas venceu o ‘heat’ 2 dos quartos de final, em que foi eliminado o compatriota Francisco Mittermayer, e também o ‘heat’ 2 das meias-finais, em que se qualificou juntamente com Kainalo, deixando para trás o também luso João Mendonça.

Na vertente feminina de sub-18, Maria Dias e Maria Salgado ficaram-se pela quarta ronda.

Em sub-16, Matias Canhoto foi o melhor português, chegando às meias-finais, em que foi quarto colocado no ‘heat’ 1, com 9.96 pontos. Já Jaime Veselko ficou-se pelos quartos de final.

Ainda na categoria de sub-16, mas em femininos, Teresa Pereira também foi eliminada nos quartos de final.