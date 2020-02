Francisco Moreira quer o fado todo

Francisco Moreira natural de Vila do Conde, é uma das novas vozes do fado com presença habitual em várias casas de fado da cidade do Porto. A apresentação do seu novo álbum “Todos os Fados São Meus” será no Teatro Municipal de Vila do Conde no dia 14 de março de 2020 e conta com a presença de três músicos de referência da cidade do Porto: André Teixeira (viola), João Martins (guitarra portuguesa) e Filipe Teixeira (contrabaixo).

O fadista leva a sério a sua paixão pelas palavras, pelo seu povo, e sobretudo pela sua identidade. Rendido ao fado faz com que nele surjam todas as experiências que a memória lhe tem permitido arrecadar.

Ao longo dos últimos anos, tem atuado em palcos como o Coliseu do Porto, o CCB, a Casa da Música ou o Campo Pequeno, assim como em grandes eventos musicais como o Festival Caixa Alfama e o Festival Caixa Ribeira.

“Todos os Fados São Meus” tem edição marcada para o início de março.