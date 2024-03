Francisco Conceição quer mostrar que Martínez tem razão

O avançado Francisco Conceição, do FC Porto, admitiu que a chamada à seleção portuguesa de futebol é o “momentos mais alto na carreira”, pelo que quer “criar impacto” para complicar as contas do selecionador Roberto Martínez.

“Quero criar um impacto na equipa, no sentido de mostrar que tenho valor para aqui estar, ajudar a equipa, sabendo que é um grupo com muita qualidade. É um grupo muito forte e é preciso ter muito valor, muita qualidade”, começou por dizer o extremo, aos jornalistas, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Estreante absoluto em convocatórias ‘AA’, Francisco Conceição revelou a mensagem do pai Sérgio Conceição, treinador do FC Porto: “Disse-me para aproveitar a oportunidade, porque ele sabe bem o que é estar aqui. Para eu ser igual a mim próprio, aproveitar e desfrutar ao máximo, porque sabemos que é um sonho de criança estar neste patamar”.

O jovem, de 21 anos, é um dos 32 convocados do selecionador Roberto Martínez para os encontros de preparação para o Euro2024, diante da Suécia, em Guimarães, na quinta-feira, e Eslovénia, no dia 26, em Liubliana.

“Há sempre aquele nervoso, que é normal. É o momento mais alto de um jogador de futebol e é normal chegar aqui e não estar completamente à vontade, mas irá rapidamente passar”, declarou, acrescentado que a ideia passa por “complicar as contas do mister no final”.

A chamada de Galeno à seleção brasileira foi tema de conversa na conferência de imprensa, mas Francisco Conceição apenas desejou “a melhor das sortes” ao companheiro de equipa no FC Porto, que esteve na pré-convocatória de Roberto Martínez.

“Era um sonho que ele tinha de representar a seleção do Brasil. Se achou que era o melhor para ele, que era isso que queria fazer, só desejo a melhor das sortes. Que consiga ter muito sucesso pela seleção dele”, terminou.

A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, na quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois, em 26 de março, vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.