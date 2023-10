França fora do Mundial apesar do lusodescendente Thomas Ramos ter brilhado

A África do Sul venceu na noite de domingo a anfitriã França por 29-28, no último encontro dos quartos de final do Mundial de râguebi, em Saint-Denis, e marcou encontro com a Inglaterra nas meias-finais, sábado, no mesmo local.

Um único ensaio na segunda parte, de Eben Etzebeth (67 minutos), transformado por Handre Pollard, acabou por revelar-se decisivo para o triunfo dos campeões mundiais em título, que chegaram ao intervalo a perder por 22-19, após uma primeira parte frenética com três toques de meta para cada equipa.

Os ‘bleus’ tentaram colocar pressão desde o primeiro minuto e chegaram ao ensaio por Cyril Baille (quatro minutos), mas os ‘springboks’ reagiram sempre com sentido prático e foram aproveitando os erros gauleses para se manterem na discussão do resultado e até mesmo na frente do marcador.

Ao ensaio de Baille, reagiram com toques de meta de Kurt-Lee Arendse (oito minutos) e Damian Allende (18), e, após novo toque de meta francês, por Peato Mauvaka (22), voltaram a colocar-se em vantagem com Cheslin Kolbe a cruzar a meta pela terceira vez pelos ‘springboks’.

Uma penalidade de Thomas Ramos (40+1 minutos), após um segundo ensaio de Cyril Baille (31), foi determinante para levar a França em vantagem para o descanso, após 40 minutos em que ambas as equipas conseguiram três ensaios, dois dos quais transformados.

A segunda parte teve mais estilo de jogo a eliminar, com ambas as equipas mais pragmáticas e a tentarem capitalizar as poucas penalidades que iam sendo consentidas.

Um pontapé de penalidade de Ramos (54 minutos) aumentou a vantagem francesa para 25-19, mas o toque de meta de Etzebeth (67) revelou-se decisivo, com Pollard a juntar uma penalidade (69), que obrigava a França a chegar ao ensaio ou a conseguir dois pontapés certeiros aos postes.

O lusodescendente Thomas Ramos ainda conseguiu converter mais uma penalidade (73 minutos), mas os sul-africanos seguraram a vantagem tangencial, apesar de algumas opções ‘discutíveis’ no último minuto, onde Faf de Klerk entregou a bola aos ‘bleus’ para uma tentativa final que acabou por não ser bem-sucedida.

Desta forma, no sábado, a África do Sul, campeã mundial em 1995, 2007 e 2019, vai defrontar nas meias-finais a Inglaterra, que venceu este domingo as Fiji por 30-24.

Um dia antes, também no Stade de France, em Saint-Denis, defrontam-se Argentina e Nova Zelândia para determinar o primeiro finalista do França2023.

O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e decorre até 28 de outubro.