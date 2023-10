Fortaleza descobre Tâmega e Sousa

A Rede Global da Diáspora Portuguesa, a Fundação AEP e a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, com o apoio da AICEP – Portugal Global, do Vice-Consulado de Portugal em Fortaleza, das Comunidades Portuguesas, da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil e Câmara Brasil Portugal no Ceará, realizaram esta segunda-feira um evento de apresentação da região do Tâmega e Sousa.

Durante o evento, a comitiva do Douro, Tâmega e Sousa compartilhou informações sobre as oportunidades de investimento na região e as facilidades disponíveis para empresários que desejam estabelecer-se nessa comunidade intermunicipal.

Os representantes da região Edestacaram “o ambiente propício para negócios e o potencial de crescimento econ´mico que a região oferece”.

Empreendedores e investidores presentes puderam explorar as diversas áreas em que o Tâmega e Sousa se destaca, desde setores tradicionais até inovações tecnológicas. “Com um ambiente favorável aos negócios, incentivos fiscais e mão de obra qualificada, a região é um destino atraente para empresas nacionais e internacionais”, afirmaram os representantes da CIM, que estiveram acompanhados da Rede Global da Diáspora e da Fundação AEP.

A comitiva segue para mais duas cidades brasileiras, São Paulo, nos dias 4 e 5, e Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de outubro.