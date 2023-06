Fórmula E: Félix da Costa terceiro em Portland

“Voltámos ao pódio na Formula E, com um 3⁰ lugar aqui em Portland. Mix de contente com sentimento de que podiamos ter vencido”, afirmou Félix da Costa no final da corrida.

A ronda 12 do Mundial de Fórmula E, com a estreia do circuito permanente de Portland, no Oregon, Estados Unidos, no mapa do campeonato, antecipava-se caótica, excitante e muito problemática para equipas e pilotos, sobretudo no campo de gestão da energia nas baterias. E esta expetativa confirmou-se.

A corrida com 32 voltas, teve mais de duas mãos cheias de mudanças de comandante, 403 ultrapassagens e os primeiros 17 pilotos separados apenas por 7 segundos.

Venceu Nick Cassidy, da Envisin, à frente de Jake Dennis, da Andretti, e António Félix da Costa, da Porsche.