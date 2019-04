Para quem, como eu, gosta de folares salgados, deixo a receita do folar de Chaves. Dá algum trabalho mas vale bem a pena.

Feliz Páscoa a todos!

FOLAR DE CHAVES

INGREDIENTES:

250 g de manteiga

40 g de fermento de padeiro

1/2 de chávena de água quente

1 colher de chá de sal grosso

1 kg de farinha sem fermento

8 ovos médios

1 colher de sopa de azeite

Presunto q.b.

Salpicão q.b.

Toucinho q.b.

CONFEÇÃO:

1) Derreta a manteiga numa tacinha no micro-ondas ou num tachinho ao lume. Reserve.

2) Noutra tacinha, dissolva o sal e o fermento na água quente e reserve.

(Entretanto, tanto a manteiga como o fermento vão arrefecer e não correrá o risco de depois cozer os ovos).

3) Noutra taça, bata os ovos com uma colher de pau.

4) Num alguidar, coloque a farinha a um canto e ponha os ovos já batidos do outro lado. De seguida, junte o fermento dissolvido, o azeite e a manteiga derretida. Vá misturando todos os elementos e, se achar que a sua massa está muito mole, junte mais um pouco de farinha. Bate-se bem e, quando a massa se soltar do alguidar, ponha um pouco de farinha no fundo do alguidar e por cima da massa. Tape com um pano e, por cima, coloque ainda um cobertor e deixe levedar 1 hora num local sem correntes de ar, de preferência, quente.

5) Entretanto, unte as formas com manteiga e corte as carnes em pedaços pequenos.

6) Quando a massa começar a rachar, polvilhe a bancada com farinha e coloque lá a massa. Divida-a em 2 partes para fazer 2 folares. Estenda a massa com o rolo da massa de maneira a fazer dois retângulos. Distribua as carnes por cima, calcando ligeiramente e enrole como se fossem tortas.

7) Coloque os folares em tabuleiros de forno ou em formas e deixe levedar mais 1 hora tapado com um pano.

8) Ligue o forno a 180 ºC. Quando estiver quente, leve os folares a cozer durante cerva de 35-45 minutos. Se optar por fazer apenas um folar grande, o tempo de cozedura será de cerca de 1 hora.

