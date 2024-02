Filme de Filipa César e Marinho de Pina exibido em Nova Iorque e Paris

O filme “Ressonância em espiral”, de Filipa César e Marinho de Pina, vai ser exibido este mês no Museu de Arte Moderna (MoMA), em Nova Iorque, e no Festival Cinéma du Réel, em março em Paris.

Depois de passar no festival de Berlim, que começa no dia 15, “Ressonância em espiral” tem projeção marcada, no final de fevereiro, no Doc Fortnight, o festival de cinema organizado pelo museu norte-americano MoMA, numa sessão que inclui uma conversa com a realizadora Filipa César e o investigador Marinho de Pina.

O filme foi ainda selecionado para a competição oficial, hoje anunciada, do festival Cinéma do Réel, dedicado ao documentário e que decorrerá em março no Centre Pompidou, em Paris.

“Ressonância em espiral” é uma coprodução entre Portugal, Guiné-Bissau e Alemanha e tem a seguinte sinopse: “A Mediateca Onshore em Malafo, uma aldeia na Guiné-Bissau, é um arquivo e um clube para práticas ‘agropoéticas’. À medida que Amílcar Cabral fala sobre feminismo numa gravação, os realizadores conversam sobre as contradições de retratar a comunidade”.

De acordo com a produtora portuguesa Stenar Projects, a Mediateca Onshore é um projeto comunitário cultural iniciado em 2018 pela cooperativa guineense Geba Filmes e que, depois de um período de itinerância, se instalou em Malafo, no centro da Guiné-Bissau.

É lá que a Mediateca Onshore se desenvolve enquanto “laboratório de intercâmbio de arte, cultura, agroecologia e conhecimento”, virado para a comunidade e com a participação de pessoas de diferentes áreas, incluindo Filipa César, Marinho de Pina ou ainda o realizador guineense Sana na N’Hada.