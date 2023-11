Filipe Martins abandona o Casa Pia

O treinador Filipe Martins deixou, por iniciativa própria, o comando do Casa Pia, anunciou esta segunda-feira a equipa da I Liga portuguesa de futebol, em comunicado.

“O Casa Pia AC anuncia a saída do treinador principal, Filipe Martins. Os últimos dias foram marcados por diversas reuniões e, após um pedido expresso do próprio treinador, ambas as partes chegaram a acordo para cessação de contrato”, lê-se.

Agradecendo o trabalho nos últimos três anos, os ‘gansos’ lembram que “o treinador desempenhou um papel crucial na história do clube”, que trouxe de volta à I Liga 83 anos depois.

“Estes feitos, que ficarão gravados na memória dos nossos adeptos, são testemunho do seu profissionalismo e dedicação ao Casa Pia”, refere o emblema lisboeta.

Filipe Martins, de 45 anos, chegou ao Casa Pia em 2020/21 e guiou a equipa ao primeiro escalão, depois de passagens por Real Massamá, Mafra e Feirense.

O Casa Pia ocupa atualmente a 15.ª posição da I Liga, com 10 pontos, não vencendo há seis encontros.