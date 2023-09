Figueira da Foz: pai deixou filho de 8 anos conduzir e foi detido

Um homem de 40 anos foi detido por permitir que o filho, de 8 anos, conduzisse uma viatura, na zona de Buarcos, concelho da Figueira da Foz, anunciou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, o Comando Distrital de Coimbra da PSP revelou que o progenitor foi detido na quarta-feira, às 20:11, “por permitir que o seu filho menor de idade conduzisse um automóvel”.

“Alertada para a situação, a PSP dirigiu-se ao local e constatou que, efetivamente, o menor conduzia o veículo, encontrando-se o seu progenitor no lugar de passageiro, que foi detido, imediatamente, por colocar o seu filho em perigo”, explicou a PSP.

No comunicado, a PSP adiantou que “o menor exercia a condução, em marcha lenta, sentado numa cadeira de retenção colocada no banco do condutor”.

Fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que o menor tem 8 anos e conduzia um automóvel ligeiro de passageiros.