Fiat 500e é líder europeu nos elétricos urbanos

Olivier François, CEO da FIAT e CMO Global da Stellantis, declarou: “O Fiat 500e confirmou mais uma vez o seu sucesso, liderando o segmento de automóveis urbanos elétricos na Europa pelo segundo ano consecutivo. O 500e contabilizou mais de 185.000 unidades a nível mundial desde o seu lançamento e está a desempenhar um papel relevante na transição ecológica das metrópoles internacionais.

O 500e é atualmente vendido em 44 países a nível global, continuando a jornada de eletrificação da Marca em todo o mundo. Oferecemos soluções simples, intuitivas e socialmente relevantes, colocando sempre as necessidades dos nossos clientes no centro das atenções.”

O sucesso da joia elétrica da FIAT é confirmado pelos seus excelentes resultados comerciais: desde o seu lançamento em 2020, o 500e tem sido o automóvel urbano elétrico mais vendido na Europa e o veículo elétrico mais vendido do Grupo Stellantis.

No ano passado, o 500e foi o número 1 na Europa no segmento A+B BEV com uma quota de mercado de 14,7% e um aumento de 0,3% em relação a 2022 apesar da descida de 5% registada no segmento. Para além disso, conquistou o primeiro lugar em Itália, Alemanha, Espanha, Bélgica e Áustria; o segundo em França e o quarto em Portugal e na Polónia. Na Europa, o Fiat 500e vendeu quase 65.000 unidades.

Considerando o segmento dos BEV, num contexto de crescente atenção às questões ambientais, em 2023 o 500e ocupou o pódio em Itália e na Alemanha e o quarto lugar em França e Espanha. Considerando os dez maiores mercados europeus, o Fiat 500e conquistou o quarto lugar.

Concebido e produzido em Turim, o 500e é um símbolo da criatividade italiana e está a conquistar os fãs dos produtos Made In Italy em todo o mundo. O seu sucesso é também evidenciado pelos 42 prémios internacionais que lhe foram atribuídos, tornando-o o modelo FIAT mais premiado de sempre.

No ano passado, a família Fiat 500e ficou ainda maior com um irmão mais pequeno, o Topolino, e um irmão maior, o novo 600e, para completar a oferta elétrica da marca e assim continuar a liderar o caminho da eletrificação.