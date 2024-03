Fevereiro voltou a ser um bom mês para o turismo nos Açores

O número de passageiros desembarcados em portos nos Açores registou uma subida em fevereiro de 1,87%, face ao período homólogo, segundo dados revelados esta quinta-feira pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

No total, em fevereiro, foram contabilizados 25.436 desembarques de passageiros por via marítima, em cinco ilhas do arquipélago, segundo os dados disponíveis na página do SREA e consultados pela Lusa.

Em comparação com fevereiro de 2023, em que tinham desembarcado 24.969 passageiros, houve um aumento de 467 passageiros, o equivalente a 1,87%.

A subida não foi ainda assim suficiente para colmatar a descida de 16,34% registada em janeiro.

No valor acumulado dos dois primeiros meses do ano, a região contabilizou 47.823 passageiros, menos 3.906 (7,55%) do que em igual período do ano anterior.

No inverno, existem apenas ligações marítimas de passageiros nos Açores entre as ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge) e entre as duas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo).

A ilha do Pico, que tem várias ligações diárias ao Faial, foi a que registou maior movimento de passageiros, em fevereiro, com 12.089 desembarques, mais 2,96% do que no período homólogo.

O Faial verificou valores semelhantes, com 11.976 passageiros desembarcados, mais 2,39% do que em fevereiro de 2023.

Já a ilha de São Jorge, que também tem ligações diárias ao Pico e ao Faial, registou uma quebra de 8,18%, contabilizando 1.234 desembarques.

Entre janeiro e abril, a ‘linha rosa’, que liga as ilhas das Flores e do Corvo, tem ligações apenas duas vezes por semana.

Nas Flores, o número de desembarques baixou de 92 para 81 (11,95%), face a fevereiro de 2023, enquanto no Corvo baixou de 95 para 56 (41,05%).

Desde 2020 que está suspensa a operação sazonal da Atlânticoline que ligava todas as ilhas do arquipélago (com exceção do Corvo), com navios de maior dimensão, entre maio e setembro.

Nos meses de época alta, há agora apenas ligações marítimas entre as ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e entre as Flores e o Corvo.