Festival literário viaja da Lousã para o Brasil

Um encontro de escritores portugueses e brasileiros, ao abrigo de uma parceria entre os festivais Palavras de Fogo e Tarrafa Literária, decorre na sexta-feira, na cidade de Santos, no Brasil.

O evento cultural, denominado ‘Tarrafa Literária recebe Palavras de Fogo’ integra dois painéis, sob os temas ‘A literatura como expressão máxima de dois povos irmãos’ e ‘Escrever e editar. Dois caminhos para o mesmo fim’.

Está prevista a participação dos brasileiros José Santos, Vanessa Ratton, Manuel Herzog e Selma Maria e dos portugueses Casimiro Simões, Zezé Pina e Carlos Seabra.

Em nota de imprensa, a cooperativa Arte-Via, da Lousã, distrito de Coimbra, organizadora do Festival Literário Internacional do Interior (FLII) – Palavras de Fogo, que leva seis edições realizadas, a última das quais em junho, explicou que esta “é a primeira extensão do FLII ao Brasil”.

O encontro, adiantou, “resulta da colaboração da Prefeitura de Santos, no estado de São Paulo, com a Realejo Livros, que organiza na cidade portuária o Festival Tarrafa Literária, um dos mais importantes do Brasil, e o FLII, com sede na Lousã”.

Para além dos dois debates, que têm como moderadores, respetivamente, o livreiro José Luiz Tahan, produtor do Tarrafa Literária, e a escritora Ana Filomena Amaral, presidente da Arte-Via e coordenadora e fundadora do FLII, o programa luso-brasileiro inclui as cerimónias de abertura e de encerramento, sessões de autógrafos, venda de livros e exibição de vídeos sobre o Tarrafa Literária e o Palavras de Fogo, terminando com uma visita à Realejo Livros.

A iniciativa começa às 14h00 locais (18h00 em Portugal), no auditório do Museu Pelé, na cidade do litoral do estado de São Paulo.

Os municípios de Santos e Lousã formalizaram a sua geminação em 2019. Em 2024, autores brasileiros deslocam-se aos distritos de Coimbra e Leiria como convidados do festival português.