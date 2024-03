Festival de Folclore Português animou comunidade em Londres

O salão de festas do Scalabrini Fathers Center, no Centro de Londres, lotou este fim de semana para mais uma edição do Festival de Folclores Português, que contou com a atuação de cinco grupos.

Ao palco em primeiro lugar subiram os Amigos de Portugal, seguidos d’A Família, do Típico Português e do Tradições de Portugal, todos eles compostos por emigrantes, aos quais se juntou ainda o rancho folclórico de Macieira da Lixa, Felgueiras.

A organização esteve a cargo de Domingos Cabeças e José Sousa, tendo o certame contado também com a presença do cônsul geral de Portugal em Londres, Luís Leandro da Silva, do adido da Segurança Social da Embaixada de Portugal no Reino Unido, Fernando Sousa, dos conselheiros das comunidades portuguesas António Cunha e João Cruz, e da vereadora da cultura da Câmara Municipal de Felgueiras, Ana Medeiros.