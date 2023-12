Festival americano South By Southwest aposta no talento português

A banda portuguesa Hause Plants vai atuar no festival norte-americano South By Southwest (SXSW), que decorre entre 08 e 16 de março em Austin, capital do estado norte-americano do Texas.

O festival divulgou esta quinta-feira, no seu site, mais de 240 artistas e bandas “de todo o mundo, talentos emergentes a veteranos experientes”.

Na longa lista estão os Hause Plants, banda indie alternativa formada em Lisboa e que esteve este ano nomeada aos prémios Music Moves Europe, da Comissão Europeia, que distinguem artistas emergentes que representam “o som europeu de hoje e de amanhã”.

Guilherme Machado Correia, João Simões, Dani Oliveira Royo e João António Nunes da Silva editaram juntos três EP -“Film For Color Photos”, em 2021, “Sleeping With Weird People”, em 2022, e “Field Trip To Coney Island”, este ano – pela norte-americana Spirit Goth.

O concerto no SWSW marca o regresso da banda aos Estados Unidos, onde os seus elementos viveram grande parte do ano passado, em Nova Iorque.

O SXSW, que teve a primeira edição em 1987, é um festival anual que ocupa a cidade de Austin com conferências, debates, cinema e dezenas de concertos em simultâneo, para uma audiência que integra público geral, mas sobretudo figuras da indústria criativa, promotores, editores e agentes.