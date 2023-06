Europeu de 2024: Hungria-Lituânia arbitrado por António Nobre

O árbitro português António Nobre foi indicado pela UEFA para o jogo de terça-feira entre a Hungria e a Lituânia, em Budapeste, de qualificação do grupo G para o Europeu de 2024.

António Nobre terá como assistentes Pedro Ribeiro e Tiago Costa, enquanto André Narciso será o quarto árbitro, e no videoárbitro estará Tiago Martins, coadjuvado por Fábio Melo.

A Hungria é segunda classificada no grupo G, com menos dois pontos do que a Sérvia, que lidera com seis, enquanto a Lituânia tem um ponto em dois jogos disputados.