Euro2024: quem serão os convocados de Martínez?

O selecionador Roberto Martínez divulga em 15 de março a lista de convocados de Portugal para os jogos com Suécia e Eslovénia, de preparação para o Euro2024, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os eleitos serão conhecidos na sexta-feira da próxima semana, numa conferência de imprensa agendada para as 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A seleção nacional recebe os suecos, em 21 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois (26) vai a Liubliana jogar com os eslovenos.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

Após a divulgação dos convocados da seleção ‘AA’ para os particulares com Suécia e Eslovénia, também o selecionador dos sub-21, Rui Jorge, anunciará os eleitos para as partidas com Ilhas Faroé e Croácia, de qualificação para o Europeu da categoria.