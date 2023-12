Euro2024: Martínez conta com o “bom ambiente” dos emigrantes

Em declarações aos jornalistas após o sorteio da fase final do Euro2024, que colocou Portugal no Grupo F, com Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C do playoff (onde se qualificará Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), o selecionador de Portugal mostrou-se satisfeito.

«Estou satisfeito. O formato do Europeu é imprevisível, mas para nós e para o adepto português é um sorteio positivo, por jogarmos em Leipzig, Dortmund e Gelsenkirchen, para os portugueses que vivem perto, vai criar-se um bom ambiente. E por estarmos no Grupo F, temos mais tempo de preparar o primeiro jogo e isso é importante», começou por analisar.

Olhando para os adversários, Martínez assumiu que «jogar com uma equipa que ganhe o ‘play-off’ é complicado porque está muito motivada» e identificou as forças dos outros dois adversários.

«A República Checa conheço bem, tem capacidade para jogar olho no olho, joga com muita objetividade, mas é uma incógnita por não ter treinador», explicou, a propósito da saída de Jaroslav Šilhavý após a campanha de apuramento. «A Turquia é uma boa mistura de talento individual e experiência, o que faz com que seja muito competitiva», acrescentou.

Martínez comentou ainda que Portugal precisa de ter «flexibilidade tática e bons conceitos de jogo». «A nossa força está no balneário. Não dependemos do adversário, dependemos apenas do que podemos fazer.»