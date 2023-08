Euro cai com possível aumento da taxa de juros

O euro caiu hoje e seguia abaixo de 1,08 dólares, após um discurso do presidente do banco central norte-americano, que admitiu a possibilidade de mais subidas das taxas de juro, se for necessário.

Às 18:12 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0799 dólares quando na quinta-feira ao final da tarde negociava a 1,0825 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0808 dólares.

Na reunião de dirigentes de bancos centrais que decorre nos Estados Unidos, Jerome Powell disse que a Reserva Federal pode subir de novo as taxas de juro, se isso for necessário para colocar a inflação na meta de 2%.

“Estamos preparados para aumentar ainda mais as taxas de juro, se for necessário, e temos a intenção de manter a política monetária num nível restritivo até termos a certeza que a inflação está a diminuir de forma sustentável em direção ao nosso objetivo”, afirmou.

Às 20:00 (hora de Lisboa) será a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, a discursar na mesma conferência.

Na zona euro, a Alemanha registou uma estagnação da economia no segundo trimestre, verificando-se um crescimento nulo do produto interno bruto (PIB), informou hoje o instituto de estatísticas Destatis, o que reforça a possibilidade de o BCE fazer uma pausa na subida das taxas de juro.