Estugarda e o incomparável Museu Porsche

O Museu Porsche em Estugarda, expõe modelos de automóveis raros e outros bem conhecidos. Este museu incomparável começou a ser construído em 2004 e abriu as suas portas ao público em 2009. O projecto exigente de construção valeu a pena e tanto o exterior como o interior do edifício pode ser admirado pelos fãs e curiosos.

Neste museu bem moderno, onde predominam as cores branca, cinzento claro e preta destacam-se logo à entrada as linhas retas e curvadas das paredes, tetos e podestos. As grandes vidraças acordam os visitantes para avançar na descoberta de carros dinâmicos nos vários salões.

Logo no rés do chão, as famílias, individualistas e turmas das escolas deparam-se a recepção elegante e o café-bar. Nas lojas é possível adquirir livros sobre a história de automóveis, que podem ser vistos como verdadeiros clássicos. Também muitos outros artigos podem ser comprados, tais como posters, t-shirts, casacos, malas, calendários, postais e carros-miniatura.

Nos vários salões do Museu Porsche, não só vamos conhecer vários tipos de automóveis construídos desde os anos 30 do século vinte até à atualidade, desde carros de corridas, descapotáveis e coupés de várias cores, mas também encontramos uma enorme exposição de taças douradas e prateadas que brilham.

No Museu Porsche com as suas formas avanguardistas, existe a possibilidade de apreciar refeições e snacks no Restaurante Christophorus e de provar vinhos variados e de uma marca criada pela própria Porsche juntamente com uma outra empresa, na Lounge Humidor.

Com um arquivo com cerca de 2,5 milhões de fotografias e de diapositivos, fica o museu de certeza na história do mundo-automóvel. Pois apresenta provas do seu papel na área da técnica, economia, sociedade e cultura.

Esta organização desenvolve continuamente visitas guiadas, workshops de fotografia para crianças e adultos, seminários, colóquios e programas especiais para jovens. O visitante tem ainda acesso à oficina, onde estão mais uma vez vários modelos de carros com formas fascinantes que expressam velocidade e funcionalidade.