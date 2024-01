Estudantes estrangeiros estudam vila de Montemor-o-Velho

Cerca 50 estudantes estrangeiros vão investigar, durante alguns dias, a vila de Montemor-o-Velho, para posteriormente criarem obras de arte que vão apresentar ao público, na sexta-feira, durante um festival de arte.

“É uma viagem de estudo de estudantes de belas-artes e design holandeses [neerlandeses], que vêm passar uma semana a Montemor a investigar”, disse hoje à agência Lusa, a organizadora do festival de arte Pedra, Papel e Tesoura, Maria Calem.

Promovido pela Associação Cultural projecto BUH!, o festival junta estudantes do Maastricht Institute of Arts, nos Países Baixos.

Os alunos, que chegaram na segunda-feira à vila, foram hoje divididos em grupos para explorar vários domínios, como a gastronomia local, as rotinas, os hábitos, a tradição, os costumes da população e a cultura.

As equipas foram divididas por 20 tutores de diferentes áreas, nomeadamente música, design, artes digitais, fotografia, escultura e moda.

“Isso tudo vai ser transformado em trabalho, em obras que vão ser apresentadas na sexta-feira, no festival”, afirmou.

O festival de arte Pedra, Papel e Tesoura, que começa hoje e culmina na sexta-feira, tem previsto um concerto, no Teatro Esther de Carvalho, na quarta-feira, pelo contrabaixista Gonçalo Almeida, e um convívio dirigido ao público em geral, com música ao vivo, comida e bebida, na quinta-feira, das 19:00 às 23:00, no anfiteatro da vila.

Durante o dia de sexta-feira haverá ateliers de papel e cerâmica, onde a comunidade poderá participar.

O público em geral poderá visitar a exposição dos trabalhos realizados pelos estudantes durante estes dias, das 19h00 às 23h00, no TOCA, na vila de Montemor-o-Velho, junto do bar Alcáçova.

Posteriormente, haverá uma festa com dj set da Tracy Vandal e Live set de Floating Machine.

“O objetivo é aprender ajudando. Os estudantes vêm aqui pôr as ‘mãos na massa’ e a ajudar ao desenvolvimento dos nossos espaços de residência artística que ainda estão no princípio. Vêm-nos ajudar a montar as oficinas, a desenhá-las, a organizar os espaços”, concluiu.