Este carro é o elétrico mais rápido a percorrer 1.000 kms

A possibilidade de realizar deslocações mais longas de forma tranquila é uma das principais barreiras à adesão dos clientes aos modelos elétricos. Este facto levou muitos construtores a proporem viaturas com uma autonomia significativa, mas com baterias mais pesadas, mais caras e que consomem mais energia.

A Citroën, no entanto, escolheu um caminho diferente, optando por baterias de dimensões razoáveis, compactas, leves e economicamente acessíveis. Esta escolha revela-se vantajosa para os trajetos diários, onde uma bateria pesada é uma desvantagem. Associada a uma capacidade de carregamento rápido de 100 kW e a um motor eficiente, permite-se uma abordagem tranquila às deslocações mais longas.

Para o demonstrar, a Citroën colaborou com o UTAC, grupo líder no domínio dos testes, validações e certificações automóveis, reconhecido mundialmente. A questão que lhes foi colocada era simples: quanto tempo é necessário para percorrer 1.000 km com um veículo elétrico, concretamente o ë-C4 X? Esta é a questão com que um cliente se depara quando é confrontado com especificações como o tamanho da bateria, a autonomia certificada, o peso, a velocidade de carregamento, etc., sem compreender totalmente como tudo se traduz numa utilização no mundo real. Para fornecer pontos de referência, a UTAC foi encarregue de efetuar o teste em condições rigorosamente semelhantes com três veículos diretamente concorrentes do ë-C4 e do ë-C4 X: Renault Mégane e-Tech, Volkswagen ID 3 e MG 4.

O Citroën ë-C4 X foi o mais rápido a completar os 1.000 km, com um tempo total, incluindo o carregamento, de 11 horas e 57 minutos. Os seus concorrentes levaram entre 14 a 67 minutos a mais para percorrer essa mesma distância. Os resultados, indicados pelas medições da UTAC, são explicados por um menor consumo de energia e por tempos de carregamento otimizados, validando as escolhas técnicas feitas para o ë-C4 X e, por conseguinte, para o ë-C4.

Para além de produtos eficazes, a Citroën propõe a aplicação e-ROUTES, que torna ainda mais cómodas as viagens elétricas de longa duração. Diretamente ligado aos dados do veículo, às condições de condução e ao estado dos postos de carregamento, este assistente pessoal otimiza o percurso do cliente em tempo real. Esta combinação de um produto de alto desempenho e uma aplicação inteligente é particularmente adequada para o rápido desenvolvimento da rede de carregamento.

“O teste efetuado com o UTAC valida as escolhas estratégicas da Citroën: uma bateria de dimensões razoáveis, mas que também proporciona uma autonomia superior a 400 km, reduz os custos e os consumos e permite efetuar viagens longas sem preocupações, graças à eficácia do carregamento rápido. Como condutor de um ë-C4, posso comprovar esta eficácia no quotidiano, em condições reais, durante as minhas deslocações”, refere Thierry Koskas, CEO da Citroën.