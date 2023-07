Estamos na final do Euro sub-19

"Não acredito que haja qualquer possibilidade real de Putin usar armas nucleares". A convicção é de Joe Biden e foi manifestada pelo presidente norte-americano durante uma conferência de imprensa em Helsínquia, que fez parte do périplo iniciado em Vilnius para o encontro desta semana da NATO. Numa nota carregada de ironia, mas com uma carga mais real do que ficcional, Biden aconselhou Evgueny Prigozhin, o chefe das forças paramilitares Wagner, a ter cuidado com o que come.