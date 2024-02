Esta semana há Liga dos Campeões com embates de luxo

A Liga dos Campeões em futebol regressa terça e quarta-feira com a primeira metade dos ‘oitavos’, nos quais Manchester City, Real Madrid e Bayern Munique surgem como claros favoritos, enquanto a Real Sociedad ‘desafia’ o Paris Saint-Germain.

Depois de se superiorizar ao Inter Milão, a melhor equipa italiana do momento, e fechar o Grupo D – que também tinha o Benfica – em primeiro e invicto, o conjunto basco vai tentar prosseguir a sua brilhante caminhada na ‘Champions’, tendo como próxima ‘paragem’ o Parque dos Príncipes.

Apenas na terceira participação na prova na ‘era Champions’ (desde 1992/93), a Real Sociedad está apenas pela segunda vez na fase a eliminar, depois de, há 20 anos, em 2003/04, ter ‘caído’ nos ‘oitavos’ face ao Lyon (duas derrotas por 1-0).

Os bascos, que caíram para sétimos em La Liga, depois de um ‘preocupante’ 0-1 com o Osasuna, estiveram muito bem na fase de grupos, nomeadamente face ao Inter (1-1 em casa e 0-0 fora), e vão agora testar o PSG, que, a exemplo do ano passado – então batido pelo Benfica – não conseguiu vencer o seu grupo.

No apelidado ‘grupo da morte’, com Borussia Dortmund, que acabou em primeiro, AC Milan e Newcastle, os gauleses, de Vitinha, Danilo, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos, que sábado marcou no 3-1 ao Lille que reforçou a liderança da Ligue 1, quase foram eliminados, salvando-se no meio de grande polémica na receção aos ingleses.

Assim, o PSG está pela 12.ª vez consecutiva nos ‘oitavos’, fase em que caiu em cinco ocasiões, incluindo nas duas últimas temporadas, com Lionel Messi, em 2021/22 face ao Real Madrid (1-0 em casa e 1-3 fora) e em 2022/23 perante o Bayern (0-1 e 0-2).

Os parisienses continuam em busca do seu primeiro título europeu, do qual só estiveram verdadeiramente perto em 2019/20 (0-1 com o Bayern na final da Luz), no que poderá ser a última tentativa na ‘era’ Kylian Mbappé.

A previsão é de uma eliminatória equilibrada, ao contrário das outras três que arrancam na primeira semana dos ‘oitavos’, já que Manchester City, Real Madrid e Bayern Munique são claramente favoritos face a Copenhaga, Leipzig e Lazio, respetivamente.

Os campeões em título, que contam com Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes e têm Erling Haaland de volta ao golos (‘bisou’ no 2-0 ao Everton), defrontam um Copenhaga, de Diogo Gonçalves, que está apenas pela segunda vez nos ‘oitavos’, nos quais tombou em 2010/11, face ao Chelsea.

Por seu lado, os tricampeões ingleses em título estão pela 11.ª vez seguida nos oitavos de final e procuram o ‘top 8’ pela sétima de ‘rajada’, que devem começar a encaminhar na terça-feira, mesmo jogando na Dinamarca.

No mesmo dia, o Real Madrid, ‘rei’ da Europa, com 14 títulos, também projeta começar a embalar para os ‘quartos’ na Alemanha, face a um Leipzig que só superou uma vez os ‘oitavos’, em 2019/20, quando eliminou o Tottenham e atingiu as ‘meias’, na Luz.

Os ‘merengues’ estiveram nas últimas três meias-finais e são sempre um forte candidato ao título, que conquistaram por cinco vezes nos derradeiros 10 anos, as quatro primeiras ainda com o melhor marcador da sua história, o português Cristiano Ronaldo (450 golos, em 438 jogos, de 2009/10 a 2017/18).

Na quarta-feira, e além do jogo de Paris, realiza-se também a deslocação do Bayern Munique a Roma, para defrontar a Lazio e iniciar a reedição do confronto dos ‘oitavos’ de 2020/21, então claramente favorável aos alemães (4-1 fora e 2-1 em casa).

O que se espera é que o Bayern ‘esqueça’ o ‘embaraçoso’ 0-3 sofrido em Leverkusen e comece a impor a sua anunciada superioridade, na sua 16.ª presença consecutiva nos ‘oitavos’, fase em que, neste ciclo, só caiu em 2010/11 e 2018/19, batido por Inter Milão e Liverpool, respetivamente.

Na segunda semana dos ‘oitavos’, entram em ação mais oito equipas, entre as quais o sobrevivente português, o FC Porto, que recebe no Dragão, em 21 de fevereiro, o ‘poderoso’ Arsenal, ‘carrasco’ dos portistas nesta fase em 2009/10.