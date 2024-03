Esta quinta-feira há teatro no consulado em Paris

O Salão Eça de Queirós do consulado-geral de Portugal em Paris recebe já esta quinta-feira, 14 de março, a apresentação do conto teatral “A vida na Floresta Encantada”.

Esta peça, da autoria de Odette Branco, está agendada para as 18h30.

“A Vida na Floresta Encantada” é uma peça de teatro para crianças dos 3 aos 10 anos, cujo principal objetivo é incentivar as crianças a adotar comportamentos respeitosos com as diferenças.

Essa fábula antropomórfica apresenta animais da floresta que, à semelhança dos jovens humanos, tentam conciliar suas diferenças e escolhas, transmitindo assim um importante ensinamento de tolerância e respeito mútuo.

A história desenrola-se numa clareira ampla e luminosa na floresta encantada, onde os habitantes da floresta se reúnem para resolver os seus desentendimentos. Os cantos alegres dos pássaros e o zumbido fresco das cascatas vindo das profundezas da floresta acrescentam uma atmosfera mágica. A floresta encantada é um lugar mágico que abriga encantamentos e poderes mágicos.

Odette Branco, escritora e artista plástica, nasceu em Paris, no bairro de Montparnasse. Após a publicação, em 2010, do seu primeiro romance “O Canto das Sereias”, escreveu “Florbela, a Irmã do Sonho”. A sua primeira peça de teatro é uma concretização de uma das suas paixões: dar vida às palavras.

Odette também colaborou com a revista “Latitudes”, tendo publicado traduções de poemas. Uma das suas ambições é promover os melhores autores portugueses através da tradução. Em 2023, participou na criação de um novo projeto da Companhia “MUSA Espace Créatif Pluridisciplinaire”, dedicada à criação, realização e produção de espetáculos multidisciplinares.

Desta vez, “Florbela, a Irmã do Sonho” surge em português com o título “Jardins Noturnos”. Odette também assina “A Vida na Floresta Encantada”, uma peça de teatro dirigida ao público infanto juvenil, também traduzida para o português.