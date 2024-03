Está a caminho lei alemã contra o casamento infantil

O governo federal está a preparar uma lei contra o casamento infantil na Alemanha.

O Tribunal Constitucional Federal tinha declarado que o regulamento anterior era incompatível com a lei.

O “novo regulamento constitucional que expressa claramente a proibição do casamento de menores” estipula que os casamentos celebrados no estrangeiro continuarão a ser inválidos na Alemanha se um dos cônjuges tiver menos de 16 anos no momento do casamento!

Países que ainda não regularam os casamentos infantis são coniventes com o abuso, a exploração de menores e o desrespeito da dignidade humana.

António CD Justo