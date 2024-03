Espanha e Brasil empataram em jogo cheio de golos

Espanha e Brasil empataram esta terça 3-3 em jogo de preparação entre as duas seleções de futebol, em que a ‘canarinha’ alcançou a igualdade em tempo de compensação, com contributo decisivo do estreante Galeno, do FC Porto.

A formação espanhola, que prepara a participação no Euro2024, esteve mesmo a vencer por 2-0, com golos de Rodri, aos 12 minutos, de grande penalidade, e Dani Olmo, aos 36, mas Rodrygo, aos 40, e Endrick, aos 50, repuseram a igualdade no Santiago Bernabéu, em Madrid.

Quando Rodri colocou novamente ‘la roja’ em vantagem, aos 87 minutos, num castigo máximo, já Galeno se tinha estreado com a ‘amarelinha’ do Brasil, entrando aos 82, para o lugar de Rodrygo, juntando-se em campo ao colega nos portistas Wendell, lateral que foi titular no ‘escrete’.

De resto, o extremo do FC Porto acabou mesmo por ser protagonista no lance que deu o empate à formação comandada por Dorival Júnior, ao sofrer uma grande penalidade de Dani Carvajal, que permitiu a Lucas Paquetá fixar a igualdade, aos 90+6 minutos.

Depois de se ter estreado ao comando do Brasil com uma vitória, sobre a Inglaterra (1-0), em Wembley, no sábado, Dorival Júnior somou o primeiro empate à frente do ‘escrete’, com vista à preparação para a próxima edição da Copa América, que vai decorrer nos Estados Unidos, entre 20 de junho e 14 de julho.

Poucos dias após ter batido a França (2-0), a anfitriã do Euro2024, a Alemanha, somou nova vitória num particular, desta feita sobre os Países Baixos, em Frankfurt, por 2-1, num encontro em que esteve a perder, com um golo de Joey Veerman, aos quatro minutos, mas deu a volta por intermédio de Maximilian Mittelstadt, aos 11, e Niclas Fullkrug, aos 85.

Já os gauleses, vice-campeões mundiais e integrados no Grupo D do Euro2024, recuperaram do desaire caseiro com os germânicos e impuseram-se num duelo particular com o Chile, por 3-2, mas também se viram em desvantagem, em Marselha, com um golo de Marcelino Núñez.

Contudo, Youssouf Fofana e Kolo Muani operaram a reviravolta dos ‘bleus’ ainda na primeira parte, e Olivier Giroud assinou o terceiro golo no segundo tempo, antes de Dario Osório reduzir para os sul-americanos.

Em Wembley, a Inglaterra, que vai disputar o Grupo C do Europeu, voltou a não ser feliz no seu reduto, cedendo um empate 2-2 diante da Bélgica, com Ivan Toney, de penálti, e Jude Bellingham a marcarem os tentos dos ingleses, e Youri Tielemans, que atua no Aston Villa, a ‘bisar’ pelos belgas.

Por seu lado, Croácia e Escócia, ambas apuradas para o Euro2024 e que, mais tarde, se vão cruzar com Portugal na Liga das Nações, tiveram sortes diferentes nos particulares que disputaram hoje. Se os croatas bateram o Egito por 4-2, no Cairo, os escoceses foram derrotados em casa pela Irlanda do Norte, por 1-0.