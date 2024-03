Eslovénia-Portugal: estreia entre os dois países e talvez para Dany Mota

Portugal defronta na terça-feira pela primeira vez na sua história a Eslovénia, em Liubliana, numa partida que serve de preparação para a fase final do Euro2024 de futebol, para o qual ambas estão apuradas.

Em competição desde 1992, após o desmantelamento da Jugoslávia, a seleção eslovena nunca se cruzou no caminho de Portugal, apesar de já ter estado na fase final de dois Mundiais e um Europeu, bem como em todas as qualificações a partir desse ano.

A atuar pela primeira vez em solo esloveno, Portugal vai tentar somar o 12.º triunfo seguido e continuar totalmente vitorioso sob o comando de Roberto Martínez, numa partida em que o técnico espanhol vai aproveitar mais uma vez para testar situações de jogo, bem como novos jogadores e outros menos utilizados.

Após a estreia de Jota Silva perante a Suécia (5-2), Dany Mota e Francisco Conceição deverão também viver os primeiros minutos da carreira na principal seleção. Dany Mota é um atleta luso-luxemburguês que poderia ter escolhido qualquer uma das duas seleções, mas que preferiu a seleção lusa.

O guarda-redes Diogo Costa está em dúvida por problemas físicos. O guardião do FC Porto falhou o duelo com os suecos, tendo sido rendido por Rui Patrício, e poderá voltar a ficar de fora, desta vez com José Sá a ter oportunidade de somar a sua segunda internacionalização.

Baixas certas são Nélson Semedo, Rúben Dias, Toti Gomes, João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e Gonçalo Ramos, todos dispensados após o jogo em Guimarães, com Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Rúben Neves, Vitinha, Otávio, João Félix e o capitão Cristiano Ronaldo a estarem de regresso.

Ronaldo pode mesmo aumentar o seu número de ‘vítimas’ a nível de seleções, já que marcou a 47 países durante toda a sua carreira, lista essa, claro, em que não faz parte (talvez ainda) a Eslovénia.

Na lista das oportunidades, o médio Matheus Nunes, que marcou perante a Suécia, deverá ter nova chance de convencer Martínez que merece estar na lista final para o Euro2024, que será divulgada em 20 de maio, assim como o defesa Diogo Leite.

Liderada pelo selecionador Matjaž Kek, a Eslovénia apurou-se para o Europeu, ao alcançar o segundo lugar do Grupo H, em igualdade pontual com a Dinamarca, que conquistou o agrupamento, e à frente de Cazaquistão, Finlândia e Irlanda do Norte.

O guarda-redes Oblak, atual Atlético Madrid e ex-Benfica, é a grande figura da equipa, assim como o jovem avançado (20 anos) Benjamin Sesko, do Leipzig. Andraz Sporar, que passou por Sporting e Sporting de Braga, também tem um lugar de destaque na seleção.

O primeiro Eslovénia-Portugal da história está agendado para as 19:45, no Estádio Stozice, em Liubliana.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia).

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.