Empresas lusas de design de interiores promovem-se nos EUA

A AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal organiza a participação da delegação portuguesa na Boutique Design New York – BDNY que decorre, nos Estados Unidos da América, em Nova Iorque, de 12 a 13 de novembro.

Cobermaster Concept; Fagotel Interior Contract; Formefeitos; Maju; MBN Industry; Mindol; MYFace; Mythica Collection; OPR Luxury House; Salma; Sentta; Toronobre; TradingTimber e X8 Solutions Group são as empresas nacionais que estarão em território americano para demonstrar a força competitiva da Indústria de Madeira e Mobiliário de Portugal na área de interior design.

Com uma duração de dois dias, a BDNY é a principal feira dirigida ao segmento de contract e reúne uma enorme comunidade criativa composta por designers, arquitetos, investidores e outros players colocando-os em contacto com marcas de referência no setor, numa experiência de networking e negócio bastante interessante. A feira irá decorrer no Jacob K. Javits Center – NYC e a representação portuguesa estará localizada nos stands 775; 779 – Meeting Point; 875; 876; 878; 974; 976, 978 e 1260.

Esta é uma exposição que serve de “montra” para o lançamento de produtos inovadores e soluções para os compradores mais influentes do setor, já que estes procuram manter-se informados sobre os desenvolvimentos do setor.

Esta iniciativa é organizada no âmbito do Inter Wood & Furniture, um projeto de internacionalização gerido pela AIMMP para o setor das Madeiras e Mobiliário, e que apoia empresas portuguesas interessadas no desenvolvimento de estratégias de internacionalização para novos mercados em crescimento. Ao longo dos anos, este programa já apoiou mais de 400 empresas, através de 140 ações, em cerca de 50 mercados, com incentivos até 50%, tendo contribuído para o crescimento das exportações do setor que, no ano de 2022, atingiram o máximo histórico de mais de 3 mil milhões de euros.