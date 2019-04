Em Omã só se fala na cidade do Porto

A marca Porto. é protagonista numa conferência de design realizada por uma universidade de Omã. O evento levou mesmo o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, a deslocar-se a Mascate, capital de Omã.

O evento em questão é o Design Muscat, cujo grande impulsionador é o português Rui Weiner, professor no Scientific College of Design de Mascate. Estarão presentes oradores de todo o mundo, entre os quais os portugueses Eduardo Aires, designer autor da marca Porto.; Inês Pires, que trabalha na área económica e que atualmente reside em Omã, e Francisco Laranjo, Professor da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, artista e diretor na Associação Comercial do Porto.

Rui Moreira também participará num dos debates. O presidente da Câmara do Porto aproveitará também a deslocação ao Médio Oriente para promover a cidade, falando à imprensa local e encontrando-se com investidores.