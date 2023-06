Em Mainz pode aprender música em português

Se está na Alemanha, na zona de Mainz, participe num evento para melhorar o seu português através da música.

Iniciativa da ASPPA (Associação de Pós-Graduados Portugueses da Alemanha), a ‘masterclass’ de música portuguesa pretende ser uma oportunidade para através da música portuguesa reforçar a aprendizagem do português e a divulgação da cultura portuguesa.

Para os jovens, é uma excelente oportunidade para aprenderem a tocar um reportório de várias músicas portuguesas durante um dia e, no final, atuarem na Festa dos Santos Populares.

A ‘masterclass’ de música portuguesa será dada pela fundadora da Luso Academy e colaboradora do BOM DIA, Ana João Correia. Será uma oportunidade para divulgar a língua portuguesa e cultura lusófona junto da nossa comunidade jovem lusodescendente. Desta forma, as aulas e a ‘masterclass’ são lecionadas em português e o reportório é de música portuguesa.

As inscrições podem ser feitas aqui.

O evento tem lugar dia 24 de junho entre as 9 e as 16 horas, no Centro Comunitário da Comunidade de Língua Portuguesa de Mainz, Hintere Bleiche 53, 55116 Mainz