Em janeiro enviámos mais de 350 milhões para Portugal

As remessas dos emigrantes subiram 0,79% em janeiro face ao mesmo mês de 2023, para 352,26 milhões de euros, e os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram para os seus países 51,48 milhões, mais 7,6%.

Os dados do Banco de Portugal, divulgados hoje, mostram que subiram de 349,5 milhões de euros, em janeiro do ano passado, para 352,26 milhões de euros, em janeiro último, as remessas enviadas pelos emigrantes para Portugal.

Em sentido contrário, os imigrantes a trabalhar em Portugal enviaram para os seus países 51,48 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 7,6% face aos 47,83 milhões de euros enviados em janeiro de 2023.

No que diz respeito aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, houve um aumento de 13,13% das remessas dos emigrantes, resultante da subida de 26,96 milhões de euros, em janeiro do ano passado, para 30,5 milhões, em janeiro de 2024.

Como é costume, Angola representa a grande maioria destes montantes, já que os emigrantes portugueses a trabalhar no segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana enviaram 30 milhões de euros este ano, o que representa uma subida de 14,68% face aos 26,16 milhões enviados em janeiro de 2023.

Já os lusófonos africanos a trabalhar em Portugal enviaram 3,6 milhões de euros, o que equivale a uma descida de 0,55% face a janeiro do ano passado, segundo os dados divulgados pelo regulador financeiro.