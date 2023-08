Em dois anos aumentou em 23% o total de milionários portugueses

Em apenas dois anos, Portugal ganhou mais 31 mil milionários, que representaram um aumento na ordem dos 23%.

No final de 2022, eram 166 mil. Além disso, mais de uma centena tinham fortunas superiores a 45 milhões de euros e nove superavam os 456 milhões. A riqueza dos portugueses continua concentrada no betão.

Os dados constam do “Global Wealth Report 2023” do grupo UBS, um relatório sobre a riqueza global, e foram divulgados esta terça-feira. O número de milionários cresceu de 136 mil em 2020 para mais de 166 mil no final do ano passado, que correspondem a cerca de 2% da população adulta. O ano de 2022 terminou com mais 8,7 mil milionários do que em 2021.

Os analistas do UBS contabilizaram ainda 108 portugueses com fortunas superiores a 45 milhões de euros. Em nove destes casos, ultrapassavam mesmo os 456 milhões de euros.

O reforço do património no último ano está maioritariamente concentrado no betão e sustentado pelos ativos imobiliários. Segundo os analistas, à semelhança do que aconteceu no resto do mundo, estes “mantiveram-se resilientes, apesar do rápido aumento das taxas de juro”. Mas a riqueza gerada em Portugal é apenas 0,3% da mundial.

Leia mais em Jornal de Notícias.