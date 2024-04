E vão 10 títulos para Abel no Palmeiras

O técnico português Abel Ferreira repetiu no domingo a conquista do Paulistão com o Palmeiras, alcançado o terceiro título com o clube, desta vez batendo o Santos por 2-0, em casa, após o desaire por 1-0 na primeira mão.

Raphael Veiga, aos 31 minutos, de grande penalidade, e o argentino Moreno, aos 67, fizeram os golos do Palmeiras, que conquistou pela terceira vez seguida o título do estado de São Paulo, todos sob o comando de Abel.

O técnico, de 45 anos, chegou assim aos 10.º título desde que tomou conta do Palmeiras em 2020, somando aos três campeonatos paulistas (2022, 2023 e 2024), as duas últimas edições do Brasileirão (2022 e 2023) e duas Taças Libertadores (2020 e 2021), além de uma Supertaça sul-americana (2022), uma Taça do Brasil (2020) e uma Supertaça brasileira (2023).