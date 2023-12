É português, budista e líder em diálogo inter-religioso

O primeiro português que completou uma formação sobre diálogo inter-religioso do Centro Internacional para o Diálogo – KAICIID, João Magalhães, considera-o “um privilégio” e participa esta segunda-feira numa cerimónia de graduação dos novos membros do programa.

João Magalhães, 49 anos, budista, disse à agência Lusa ter sido selecionado entre 500 candidatos de todo o mundo, adiantando que o trabalho no programa de Fellows do KAICIID o ajudou “a crescer imenso como pessoa” e a “conseguir alcançar mais a compreensão daquilo que são as outras religiões e costumes”.

“O Programa foi concebido para conectar e cultivar uma rede de líderes comprometidos em promover a paz nas suas comunidades através do diálogo inter-religioso e intercultural”, indica o ‘site’ do KAICIID.

O budista já faz parte do Grupo de Trabalho para o Diálogo Inter-religioso (GTDI) representando a Buddha’s Light International Association e considerou o programa “uma oportunidade para fornecer mais pontes” entre as pessoas de “diferentes culturas e crenças”.

O curso, “muito intensivo, muito exaustivo, bastante profundo e transformador”, incluía a realização de pelo menos uma iniciativa sobre diálogo inter-religioso, intercultural, referiu João Magalhães à Lusa num contacto telefónico, acrescentando ter decidido “trabalhar no diálogo intra-religioso”, visando a promoção da integração entre as comunidades budistas chinesa (só participaram falantes de português) e portuguesa.

O resultado foi “muito positivo (…) trazer a perceção chinesa aos portugueses, a necessidade de intervenção e apoio que podemos dar e também para os chineses observarem que nós temos vontade de ajudar dentro do templo e as necessidades e dificuldades. Foi algo muito benéfico”, declarou.

Foi encontrado o “chão comum” e as diferenças entre as duas comunidades. “O diálogo não precisa de ter as soluções, mas é uma ponte, um caminho para nós lá chegarmos e um crescimento mútuo”.

Como Fellows e com o apoio do KAICIID, João Magalhães vai participar em vários projetos no próximo ano, dos quais destaca a adaptação de um jogo para o diálogo inter-religioso e intercultural que se chama Diálogo.

O jogo de perguntas e respostas, que foi apresentado na Jornada Mundial da Juventude, será adaptado “para o conceito escolar” para alunos entre o primeiro e o sexto ano.

O objetivo é que aja “cada vez mais sensibilidade para o que são as várias culturas presentes numa sala de aula” e os professores também jogam.

Desde 2015, ano em que foi criado, 516 pessoas completaram o programa de Fellows do KAICIID. Este ano são 69 os graduados, de 37 países.

No âmbito da formação, o KAICIID “facilitou 64 iniciativas”, a maioria individuais, apenas cinco foram projetos conjuntos.

“Globalmente, de acordo com as informações fornecidas pelos Fellows de 2023, as iniciativas chegaram a cerca de 21,887 pessoas”, indicou o Centro Internacional para o Diálogo.