Duo português toca em Inglaterra com a London Philharmonic Orchestra

O compositor Luís Tinoco e o acordeonista João Barradas vão apresentar em Londres, numa estreia internacional exclusiva, no dia 13 de Março, às 18h30, o Concerto para Acordeão e Orquestra.

O concerto vai acontecer no Southbank Centre e vai contar com a participação da prestigiada London Philharmonic Orchestra, e com o maestro Edward Gardner.

Segundo Luís Tinoco, “este concerto, escrito em resposta a uma encomenda conjunta do Centro Cultural de Belém e da Casa da Música, está dividido em dois andamentos, cada um com aproximadamente dez minutos de duração. No primeiro, de carácter calmo e meditativo, são apresentadas cores variadas e registos característicos do instrumento solista, em diálogo com a orquestra numa sequência de eventos que exploram tanto momentos íntimos e camarísticos como texturas orquestrais densas, de maior intensidade. Segue-se uma transição/coda que abre o segundo andamento, introduzindo motivos e gestos que dão origem a uma música enérgica e pulsante que desafia o solista a revelar o seu virtuosismo, expressividade e, também, resistência física. Por vezes, um concerto nasce do desejo de se escrever para um instrumento, em particular, e pela afinidade e familiaridade que um compositor possa ter com as suas sonoridades. Pode, também, nascer da admiração nutrida por intérpretes com os quais se deseje muito colaborar na criação de uma nova partitura. Este concerto resulta de ambos os cenários, procurando dar resposta à minha curiosidade pelas potencialidades muito particulares do acordeão e, simultaneamente, oferecendo-me a oportunidade de escrever para um músico que tanto admiro e que considero ter qualidades extraordinárias.”

De sublinhar ainda este mês, que o virtuoso acordeonista João Barradas e o maestro Pedro Amaral, apresentam o Concerto para Acordeão e Orquestra de Luís Tinoco, com a Orquestra Clássica da Madeira, na Assembleia Legislativa (Funchal), dia 24 de fevereiro, às 18h.

No dia 4 de outubro, João Barradas sobe ao palco da Casa da Música, para, desta feita, encerrar a digressão culminando com a gravação que mais tarde irá ser editada em disco, num concerto com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, sob a direção da maestrina Joana Carneiro.