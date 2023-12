Duo da Universidade do Minho coleciona prémios internacionais

O Duo Appassionato, formado por Maria João Gomes (piano) e Pedro Travanca (fagote), alunos da Universidade do Minho, recebeu cinco prémios em competições internacionais de música na última quinzena. A dupla obteve o Prémio Especial de Musicalidade e o primeiro lugar da categoria Dueto no “VanBach” (Londres, Inglaterra), o segundo lugar em Música de Câmara e o terceiro lugar em Período Romântico no “Classical Stars” (Varsóvia, Polónia) e ainda o terceiro lugar em Música de Câmara na “International Artists Competition” (Viena, Áustria).

“Estamos felizes e surpresos, pois nas categorias destes concursos online há dezenas e às vezes centenas de músicos de todo o mundo, logo é complicado chegar ao pódio”, diz Pedro Travanca. Curiosamente, o Duo Appassionato só nasceu há um mês. “Namoramos há quatro anos e estamos ligados à música; decidimos então ensaiar juntos, gravar e concorrer – correu bem e prova que em Portugal faz-se coisas boas”, acrescenta.

O duo aposta em repertório romântico do século XIX, como dos compositores Camille Saint-Saëns, Gabriel Grovlez e Edward Elgar. “É uma música intimista, calma, explora sons menos comuns e mostra de forma intensa o que cada um sabe e sente”, nota Maria João Gomes. O próximo passo do dueto é entrar noutros concursos e realizar também concertos ao vivo, articulando com municípios e demais entidades.

Maria João Gomes e Pedro Travanca têm 23 anos, licenciaram-se em Música pela UMinho e são finalistas do mestrado em Ensino de Música pela UMinho, orientados pelos professores Luís Pipa e Roberto Erculiani, respetivamente.

Maria João Gomes é natural de Riba d’Ave (Famalicão) e leciona piano na Academia de Música Fernando Matos (Taipas). Concluiu o secundário como Melhor Aluna do Centro de Cultura Musical. Venceu depois o Audience Award em +18 anos na “Rocky Mountain Competition” e a Platinum Medal em 20-22 anos na “International Music Competition” (ambas no Canadá). Ganhou também uma Bolsa de Mérito pela UMinho, o Prémio de Mérito Musical pela Junta de Freguesia de Riba d’Ave e pertence ao coro da Ópera na Academia e na Cidade.

Pedro Travanca nasceu em Gaia e tem feito digressões como membro da Animato Chamber Orchestra (Suíça), da Orquestra Jovem Sinfónica da Galiza e da Orquestra Jovem da Estremadura (ambas em Espanha). Colaborou nas orquestras de Guimarães, Jovem Vigo, Ópera na Academia e na Cidade e Orquestra Filarmonia das Beiras. Fundou ainda com colegas da licenciatura o Quinteto Sinestesia, que num ano obteve cinco prémios, na categoria Música de Câmara – 19 a 22 anos, em competições online sediadas nos EUA, Irlanda, Rússia, França e Suíça.