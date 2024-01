Duas medidas para simplificar a vida

1) Quando alguém nascesse era-lhe atribuído um código alfanumérico tipo 97Jg5A187Lm e não interessava o sexo nem o nome. A pessoa escolhia o nome e o sexo quando muito bem entendesse.

2) A segunda proposta é a de que ao nascermos, devíamos ser logo considerados arguidos. Um tipo nascia, ficávamos logo arguidos com termo de identidade e residência. Depois, quando atingíssemos os 8 anos, podíamos ser condenados a 5 anos de prisão com pena suspensa, só para andarmos nos eixos. Depois de passados esse cinco anos, eramos condenados a pena de prisão de 10 anos com pena suspensa. Essa pena seria renovada de 10 em 10 anos, e ao atingirmos a os 70 anos ficávamos com pena suspensa vitalícia.

Estas duas medidas seriam incluídas no pacote Simplex e certamente aliviaria a carga burocrática que entrava o progresso e desenvolvimento. Por outro lado, sendo todos nós arguidos, permitiria um tratamento mais justo e equidistante entre a maquina burocrática e a pessoa.

Pedro Guimarães