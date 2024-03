Duas grandes novidades na convocatória de Martínez

As estreias absolutas de Francisco Conceição, do FC Porto, e Jota Silva, do Vitória de Guimarães, são as grandes novidades na alargada convocatória da seleção portuguesa de futebol para os particulares de março, com Suécia e Eslovénia.

O espanhol Roberto Martínez convocou um total de 32 jogadores, com apenas três novidades, os dois estreantes e ainda Francisco Trincão, do Sporting, que somou sete internacionalizações ‘AA’, a última em 04 de setembro de 2021, na ‘era’ Fernando Santos.

De resto, o selecionador luso optou por 29 jogadores que já tinha chamado para os 10 jogos de qualificação para o Euro2024, numa lista que não inclui os lesionados Diogo Jota (Liverpool), Pedro Neto (Wolverhampton) e Ricardo Horta (Sporting de Braga).

A formação das ‘quinas’ recebe a Suécia, do sportinguista Viktor Gyökeres, na quinta-feira, em Guimarães, e, cinco depois, viaja a Ljubljana, para enfrentar a Eslovénia, em dois jogos com início às 19:45 (em Lisboa).

Depois destes dois encontros, Portugal ainda cumpre mais três particulares, já em junho, antes da fase final do Euro2024, defrontando a Finlândia (04, em Alvalade), a Croácia (08, no Jamor) e a República da Irlanda (11, em Aveiro).

Na fase final do Euro2024, Portugal integra o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22 de junho, em Dortmund) e Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão (26 de junho, em Gelsenkirchen).

Lista dos 32 convocados:

– Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).

– Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), João Cancelo (FC Barcelona, Esp), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica), Pepe (FC Porto), Toti Gomes (Wolverhampton, Ing), Gonçalo Inácio (Sporting), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Raphaël Guerreiro (Bayern Munique, Ale), João Mário (FC Porto) e Diogo Leite (Union Berlim, Ale).

– Médios: Palhinha (Fulham, Ing), João Neves (Benfica), Rúben Neves (Al-Hilal, Ara), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Otávio (Al Nassr, Ara), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra) e Matheus Nunes (Manchester City, Ing).

– Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), João Félix (FC Barcelona, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Bruma (Sporting de Braga), Francisco Conceição (FC Porto), Jota Silva (Vitórias de Guimarães) e Francisco Trincão (Sporting).