Dortmund segue na Champions à custa de PSV azarado

Depois do empate (1-1) na primeira mão, a vitória dos alemães na segunda, por 2-0, ditou o adeus dos neerlandeses do PSV à Champions.

Jadon Sancho, de regresso ao Borussia, abriu o marcador aos 3′; Marco Reus, histórico jogador dos amarelos da Alemanha, fechou as contas aos 90+5.

Pelo meio, assistiu-se a um duelo em tudo semelhante ao da primeira mão: um festival de desperdício por parte de ambas as equipas e que foi adiando até ao derradeiro instante a decisão sobre quem seguia em frente.

Dominou o Dortmund toda a primeira meia hora, num início de jogo dos melhores da equipa na presente temporada; despertou o PSV no quarto de hora final do primeiro tempo, toada que manteve em quase toda a segunda metade. Porém, os neerlandeses, tal como os alemães nos 30′ iniciais, somaram falhanços atrás de falhanços, ao mesmo tempo que viram o poste, por uma vez (Lozano, aos 53′), e o guarda-redes Kobel, com mão cheia de boas defesas, negarem-lhes o golo.

Na ponta final, deu tudo o conjunto de Eindhoven, bem orientado por um experiente Peter Bosz e comandado em campo pelo lutador Luuk de Jong(muito azarado, contudo, na hora de acertar no fundo das redes), mas ao cair do pano ainda seria o Dortmund (que já antes vira um golo ser anulado por fora de jogo) a marcar mais um golo e a sorrir.