Diretor da Citroën para Portugal e Espanha é português

Desde 2018 no cargo de Responsável Mundial de Vendas e Preços da DS Automobiles, Nuno Coutinho, assume agora a Direção da Citroën para Portugal e Espanha, passando a reportar hierarquicamente a Maurizio Zuares, Country Manager da Stellantis Ibérica.

Com 48 anos, Nuno Coutinho é licenciado em Gestão pelo IESF, com pós-graduações em Gestão Financeira pelo ISG e em Controlo de Gestão e Performance pelo ISCTE. Ingressou na Peugeot Portugal em 2006, tendo posteriormente assumido várias posições na Stellantis em França e no Brasil, nomeadamente nas marcas Peugeot, Citroën e DS Automobiles.

Nuno Marques passa a ocupar o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios de Veículos Comerciais da Stellantis nas regiões da América do Norte e América do Sul.