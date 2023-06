Diogo Miranda: um português na direção do melhor restaurante do mundo

Diogo Miranda, de 32 anos, natural de Guimarães, é diretor de projetos e estratégia do melhor restaurante do mundo. O restaurante “Central”, em Lima, no Peru, chegou, este ano, ao primeiro lugar da lista “The World’s 50 Best Restaurants” onde o restaurante lisboeta Bel Canto do chef Avillez está em 25º; uma classificação recorde para um estabelecimento luso.

“É muita felicidade. É o trabalho de uma vida que está aqui”, disse o Diogo Miranda, do”Central”, entrevistado pelo jornal O Minho.

O galardão para o restaurante peruano acontece numa edição dos prémios em que a América Latina conquista grande parte do top 50.

Aos 16 anos, Diogo Miranda deixou Guimarães para estudar Gestão Hoteleira. Esteve um ano na Irlanda, no Crana College, e depois completou a formação superior na Les Roches Marbella International School of Hotel Management.

Desde então trabalhou em África, na China, no Médio Oriente, na Itália e, em 2018, mudou-se para o Peru.

“É um restaurante muito importante na região e, agora, sermos reconhecidos como o melhor restaurante do mundo traz-nos muita alegria, e responsabilidade também”, considera Diogo Miranda.

E explica as suas funções: “para além de animar a equipa e fazer grande parte do trabalho psicológico, trata-se de criar grupos de trabalho com os diferentes talentos e trabalhar em diferentes projetos que se vão somando à narrativa do restaurante. É um trabalho muito dinâmico. É um restaurante que se mexe muito pelo mundo, viajamos muito, então também temos de entender onde vamos, com quem nos aliamos. É muita coisa numa só. E depois a expansão do trabalho: estamos em Tóquio, Singapura, México e estamos a tentar ver o que vai acontecer, estes meses, talvez na Europa ou Estados Unidos”.