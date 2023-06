Cinco milionários naufragaram numa viagem de “lazer”, enquanto navios são negados no Mediterrâneo, uma rota atravessada anualmente por milhares de pessoas em busca de uma vida melhor, essas embarcações são prontamente desviadas para o resgate dos cinco milionários, enquanto estes se divertem nas suas aventuras.

No Mediterrâneo, mais uma tragédia marítima afogou migrantes que tentavam escapar da guerra e da fome. No entanto, ninguém parece se importar. Essa história é ignorada ou relegada a uma mera nota de rodapé, uma vez que todo o espaço de notícias está ocupado com a saga do submarino dos milionários.

A desigualdade moderna que presenciamos é um reflexo perturbador da sociedade em que vivemos. Enquanto uns poucos são tratados como celebridades e têm as suas vidas exibidas em detalhes minuciosos, centenas de pessoas que procuram uma chance de sobrevivência são marginalizadas, esquecidas e relegadas à invisibilidade.

É imperativo questionar e desafiar este estigma. Devemos exigir uma cobertura de notícias mais justa, que dê voz aos invisíveis e destaque as lutas daqueles que enfrentam adversidades extremas em sua busca por dignidade e segurança.

Enquanto o náufrago dos migrantes permanecer em segundo plano, a nossa sociedade estará a perpetuar a desigualdade e a indiferença. É hora de repensar nossas prioridades e construir uma sociedade que seja verdadeiramente representativa, inclusiva e sensível às necessidades daqueles que mais precisam. Só então poderemos aspirar a um mundo mais justo, onde a atenção e o cuidado sejam distribuídos equitativamente entre todos os seres humanos.

João Fernandes