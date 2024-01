Descubra o Lello Reserva Douro Tinto 2021

Borges apresenta a segunda ilustração, de uma coleção de quatro, intitulada “Raízes do Amanhã”. A revelação e lançamento da nova imagem do Lello Reserva Douro Tinto 2021 foi feita através de um vídeo inspirador e envolvente.

Este rebranding criativo e artístico é uma homenagem à grandeza da família Lello na Sociedade dos Vinhos Borges e no Douro. Uma marca que conta já com 111 anos de história!

Após o lançamento da primeira ilustração “O início de uma grande jornada”, que narra a história da chegada de Artur Lello à Quinta da Soalheira, o segundo rótulo está já no mercado, dando continuidade ao tributo de uma história que remonta ao início do séc. XX.

“Intitulada ‘Raízes do Amanhã’, captura de forma expressiva, o momento emblemático da entrada de Carlos Lello na Sociedade dos Vinhos Borges, nos anos 20. Criada pelo artista Kako Neto e sob alçada da M&A Creative Agency, a obra utiliza uma paleta de cores luminosas que reflete a evolução contínua da história da família. As raízes entrelaçam-se com a visão para o amanhã, proporcionando uma interpretação artística da ascensão de Carlos Lello e a partilha de sabedoria do seu pai, Artur Lello, representada numa atmosfera intimista e envolvente, a chave para uma gerência de quatro décadas de sucesso”, afirma Ana Montenegro, Diretora de Marketing da Sociedade dos Vinhos Borges.

O rótulo, meticulosamente desenhado por Kako Neto, é uma conceção precisa da essência do vinho Lello Reserva Tinto 2021, produzido a partir de uma seleção criteriosa das melhores uvas do terroir único do Douro, submetidas a uma vinificação de excelência e envelhecimento de 12 meses em barricas de carvalho francês.

Com uma cor ruby intensa, o Lello Reserva Tinto revela no nariz a presença marcante de frutas muito maduras, notas de esteva e menta, delicadamente pinceladas com nuances suaves de baunilha. Na boca, destaca-se pelo volume e vivacidade, exibindo taninos delicados e uma elegância notável. O final persistente é uma sinfonia perfeita, harmonizando frescura e complexidade, resultando numa celebração de arte que perdura na memória e no tempo.

Os Vinhos Borges pretendem demonstrar que cada rótulo é uma obra de arte que narra um episódio da família Lello. Um rótulo, uma pintura, uma história, um vinho! As duas próximas ilustrações serão lançadas brevemente com as novas colheitas do Lello Branco e Lello Rosé.