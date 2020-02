Dela Marny entre a fantasia e a realidade

Dela Marmy, projeto de Joana Sequeira Duarte (ex-The Happy Mess), lançou o single “Not Real” pela KPRecords*KillPerfection, antecipando o segundo EP “Captured Fantasy”.

“Not Real” revela uma energia vibrante e etérea – características que frequentemente são associadas ao dream pop. A voz sempre acompanhada por linhas de baixos dançantes, vigor rítmico e melodias de sintetizadores que ecoam ininterruptamente, levam o ouvinte à descoberta desse lugar “não real”.

O teledisco do single “Not Real” é realizado pela Casota Collective. O coletivo leiriense reflete sobre a certeza que se tem do que é real, abordando também a perceção dos outros em relação a cada realidade individual. Viver numa fantasia/realidade que não é reconhecida, passar e pisar o limite dos padrões sociais, estender e contornar as fronteiras do real, inventar, sugerir e arquitetar horizontes mais amplos à vida, inevitavelmente finita.

O segundo EP será editado a 27 de março nas diversas plataformas digitais, e conta com a produção de Charlie Francis e participação especial do guitarrista britânico Steven Goundrey. O versátil e experiente músico e produtor inglês, ao longo dos seus 30 anos de carreira, tem trabalhado com bandas e artistas internacionais, entre os quais Manic Street Preachers, R.E.M., Kaiser Chiefs, The High Llamas, Toyah, Robyn Hitchock.

Todas as imagens, incluindo a capa do single, são concebidas em colaboração com os artistas JAS, Alípio Padilha e Filipa Areias.

Ao vivo, Dela Marmy apresenta-se com quatro músicos em palco: Joana Sequeira Duarte (voz / sintetizadores), Vasco Magalhães (bateria), Vasco Abreu (baixo) e Tiago Brito (guitarras / sintetizadores).