Defesa internacional português vai jogar no Feyenoord

O defesa português Edgar Ié, que há pouco mais de uma semana tinha assinado pelo Trabzonspor, foi emprestado ao Feyenoord até final da temporada, anunciou o clube da Liga holandesa de futebol.

O central, de 25 anos, deixou recentemente o Lille para se vincular ao emblema turco, que agora o vai ceder ao conjunto de Roterdão, orientado pelo antigo internacional holandês Jaap Stam.

Na segunda metade da época passada, Edgar Ié representou o Nantes, por empréstimo do Lille, que o tinha contratado ao Belenenses em 2017. O defesa também teve passagens por Sporting, FC Barcelona e Villarreal.

Ié conta com uma internacionalização pela seleção portuguesa, tendo sido chamado por Fernando Santos para um particular com a Arábia Saudita, em novembro de 2017.