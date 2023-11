Debate sobre o Conselho das Comunidades com Manuela Aguiar

A Câmara Municipal de Fafe, organiza uma conferência dedicada ao tema “O Conselho das Comunidades e a Representação dos Emigrantes”, que terá como oradora a Maria Manuela Aguiar, ex-Secretária de Estado da Emigração.

A iniciativa realiza-se no dia 30 de novembro, quinta-feira, às 18h00, no Salão Nobre do Teatro Cinema de Fafe. A entrada é livre.

Quem não puder participar presencialmente pode fazê-lo ‘online’ através desta ligação, utilizando os seguintes códigos de acesso ao Zoom:

ID da reunião: 827 0265 3360

Senha de acesso: 198785