Daniel Ramos é sexto treinador a abandonar I Liga

Daniel Ramos tornou-se esta quarta-feira no sexto treinador a deixar o comando técnico de uma equipa na edição 2023/24 da I Liga portuguesa de futebol, depois de ser anunciada a sua saída do Arouca.

Ramos deixa o clube no 18.º e último lugar da I Liga, com apenas seis pontos, além de já eliminado da Liga Conferência Europa, mantendo-se em prova na Taça de Portugal. No domingo, saiu derrotado do encontro caseiro com o Sporting de Braga (1-0).

O técnico de 52 anos deixou o cargo um dia após o despedimento do seu antecessor, Armando Evangelista, do comando técnico do Goiás, e um dia após a anterior ‘chicotada’, de Filipe Martins, despedido do Casa Pia.

Após a 11.ª jornada, os ‘gansos’, atualmente no 15.º posto da I Liga, anunciaram a saída do treinador, de 45 anos, a pedido do próprio Filipe Martins, após seis rondas sem vencer.

Antes o Vitória de Guimarães já tinha contabilizado duas saídas de treinadores, com o brasileiro Paulo Turra a sair depois da sétima jornada, quatro depois de ter assumido a equipa, sendo substituído por Álvaro Pacheco.

Os vimaranenses iniciaram a época com Moreno, que deixou a equipa após a ronda inaugural e por iniciativa própria, e na segunda jornada já contaram com o interino João Aroso até à chegada de Paulo Turra, técnico brasileiro que foi antigo jogador dos minhotos.

À frente do Vitória, Paulo Turra apenas obteve apenas duas vitórias em seis jogos, num curto percurso em que foi também eliminado da Taça da Liga pelo secundário Tondela.

Antes, ainda com Moreno, a equipa minhota falhou igualmente a presença na Liga Conferência Europa, ao ser afastada na segunda eliminatória de qualificação pelos eslovenos do NK Celje.

Neste arranque do campeonato 2023/24 tem sido o Vitória de Guimarães a ‘agitar’ o banco em mudanças de treinadores, numa curta lista em que também fazem parte Desportivo de Chaves e Estoril Praia, já com treinadores novos.

Os flavienses viram sair José Gomes à quinta jornada, depois de cinco derrotas na I Liga e a eliminação na primeira ronda da Taça da Liga, com o técnico a ser substituído pelo ex-vimaranense Moreno.

O Estoril Praia deixou de contar com Álvaro Pacheco à sexta jornada, entrando para o seu lugar Vasco Seabra.

– Mudanças de treinador na edição 2023/24 da I Liga portuguesa de futebol, até à data de publicação desta notícia:

Jornada Clube Sai Entra

1.ª Vitória de Guimarães Moreno João Aroso a)

2.ª Vitória de Guimarães João Aroso Paulo Turra

5.ª Desportivo de Chaves José Gomes Moreno

6.ª Estoril Praia Álvaro Pacheco Vasco Seabra

7.ª Vitória de Guimarães Paulo Turra Álvaro Pacheco

11.ª Casa Pia Filipe Martins A definir

11.ª Arouca Daniel Ramos A definir

a) Interino